«У березні тільки народився син»: у Вінниці воєнні льотчики попрощались із 25-річним колегою

Вранці 18 травня місто сколихнуло ревіння реактивних двигунів. В небі кружляла пара винищувачів Су-27 — так колеги віддавали останню шану загиблому льотчику-штурмовику 299 бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, 25-річному капітану Сергію Пархоменку. Через обстріли та авіаудари уродженця Харкова рідні поховали у Вінниці — столиці української авіації.

«Сергій із родини військових авіаторів. З дитинства мріяв про небо та бажав пов’язати своє життя з авіацією. Закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. У той час, коли батько у 2014 році виконував бойові завдання у повітрі, Сергій вступив на льотний факультет Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, — розповів керівник пресслужби Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. - Отримав кваліфікацію льотчика 3-го класу. Наслідуючи свого батька та діда, Сергій виявив бажання проходити службу в бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, літати на літаках Су-25.

На момент вторгнення російської федерації в Україну, вже обіймав посаду командира авіаційної ланки. В боях з російським агресором капітан Сергій Пархоменко проявив себе звитяжним воїном. Він був душею авіаційного підрозділу, командиром-лідером, та чудовою людиною. Виконав 38 бойових вильотів у складних умовах протидії ворожих засобів ППО та винищувальної авіації, під час яких знищив більше ніж 20 ворожих танків, понад 50 бойових броньованих машин, 55 транспортних засобів, 20 цистерн з пальним та кількасот солдатів і офіцерів рашистів. Неодноразово уміло виводив авіаційну техніку з-під ракетних ударів ворога. За мужність і патріотизм, проявлені під час захисту Батьківщини від російської агресії, Указом Президента України капітан Сергій Пархоменко нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня".

Відомо, що Сергій Пархоменко загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області в районі населеного пункту Гуляйполе. У березні 2022 року в Сергія Пархоменка народився син… Він теж був на церемонії прощання із татом, ім'я якого точно буде у підручнику з новітньої історії у розділі Героїв, які віддали життя за мирну Україну.

Нагадаємо, 7 травня у бою з рашистами загинув легендарний льотчик Ігор Бедзай.

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