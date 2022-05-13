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Спорт

Олександр Усик очолив престижний рейтинг, залишивши за спиною Канело та Ломаченка

12:32 13 травня 2022
Олександр Усик

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який має провести бій-реванш із британцем Ентоні Джошуа за чотири чемпіонські пояси, отримав ще одне заслужене визнання.

Наш співвітчизник, який записався в лави тероборони після початку війни в Україні, але потім залишив країну заради початку підготовки до майбутнього поєдинку, очолив рейтинг p4p (pound-for-pound — незалежно від вагової категорії) престижного журналу The Ring. Українець піднявся на вершину після того, як попередній лідер, мексиканець Сауль «Канело» Альварес, сенсаційно поступився росіянину Дмитру Біволу в бою за чемпіонський титул у напівважкому дивізіоні та опустився з першого місця на шосте.

Додамо, що на другий рядок укладачі рейтингу поставили американця Теренса Кроуфорда (напівсередня вага), а на третій — японця Наою Іноуе (найлегша вага). Ще один наш співвітчизник Василь Ломаченко (легка вага), який утримував лідерство з вересня 2018-го до листопаду 2019-го, зберіг за собою сьомий рядок престижного рейтингу.

Примітно, що Усик став першим суперважковаговиком після легендарного американця Майка Тайсона, кому вдалося очолити рейтинг p4p журналу The Ring. А з того часу, на секундочку, минуло понад 30 років…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик та Зозуля «одягли» дві бригади українських воїнів.

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