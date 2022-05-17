«Хочу, щоб син жив»: Ірина Білик зізналася, коли планує повернутись додому

Легенда українського шоу-бізнесу Ірина Білик розповіла, яким уявляє день перемоги України у війні з російськими окупантами та зізналася, чому поки не збирається повертатися до свого будинку під Києвом.

Співачка зізнається, що перший день війни став для неї справжнім жахом. Тоді вона не мала сил ні на що, просто схопила валізи, заготовлені для гастролей, і разом із сином та подругою поїхала до знайомих у бік західної України. Перший місяць виявився настільки важким, що в зірки зник голос, і вона не знала, що буде далі. Сенс життя та втіху артистка знаходила у маленькому синові Табрізові. Своє майбутнє вона збирається будувати, опираючись на нього. Тому поки що повертатися в Україну не поспішає.

«Поки йдуть бомбардування, я не хочу їхати додому. Мені таким жахом здався перший день, і я боюся знову тікати! Дочекаюся закінчення війни, адже в мене маленька дитина, і я хочу, щоб вона жила», — поділилася Ірина Білик в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».

Співачка вже планує, як проведе перші дні у вільній країні та яким буде День перемоги для України.

«Насамперед, я відразу ж повернуся додому, до відбудованого будинку, там ще багато чого потрібно зробити, щоб можна було жити. А потім я зателефоную всім своїм подружкам, які зараз перебувають у Києві, в Одесі чи за кордоном. Хочу, щоб вони приїхали до мене в гості. А ще я мрію, щоб усі наші артисти, незважаючи на статус та звання, об'єдналися та вийшли на площу привітати українців! Щоб усі співали пісні та просто раділи одне одному!», — сказала Білик.

У якій вона перебуває країні, співачка уточнювати не стала.



*Ірина Білик із сином Табрізом

Раніше Білик розповіла, що в її будинку в селі Березівка під Києвом орки влаштували штаб, перевернули там усе, вкрали цінні речі та апаратуру. Співачка звернулася до свого колишнього друга Кіркорова, але той проігнорував її повідомлення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ілона Гвоздьова з двома маленькими дітьми повернулася в Україну.

Фото instagram.com/bilyk_iryna

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