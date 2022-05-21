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Спорт

Зінедін Зідан уперше став дідусем: фото малюка

9:38 21 травня 2022
Зінедін Зідан із сином Енцо

У сім'ї чемпіона світу-1998 та Європи-2000 француза Зінедіна Зідана сталося поповнення.

Володар «Золотого м'яча"-2000, який залишив посаду головного тренера мадридського «Реала» наприкінці травня минулого року й відтоді перебуває у «творчій відпустці», уперше став дідом у 49 років. Зіркового батька ощасливив старший із чотирьох синів Енцо, дружина якого Карен Гонсалвеш народила дівчинку.

«Ласкаво просимо, наша Сіа, наша принцеса», — написав щасливий батько на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото з новонародженою на руках.

Зазначимо, що Енцо свого часу взяв прізвище матері — Фернандес, щоб уникнути порівнянь зі своїм батьком та складнощами, які могли б завадити йому зростати як футболісту. З літа 2021-го вихованець мадридського «Реала» виступає у другій лізі Франції за «Родез».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Криштіану Роналду народилася донька, а син помер під час пологів.

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