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Розгром під Дронівкою: ЗСУ знищили десятки одиниць бронетехніки рашистів на Донбасі (відео)

9:54 21 травня 2022
Розгром під Дронівкою: ЗСУ знищили десятки одиниць бронетехніки рашистів на Донбасі (відео)

Біля села Дронівка Донецької області ворог намагався прорватися через річку Сіверський Донець і створив там три плацдарми. Але героїзм та стійкість піхоти, артилерії, танкістів 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького та інших підрозділів ЗСУ дозволили зупинити російські війська та завдати їм тяжких втрат.

Про це повідомили у прес-службі бригади.

Також опубліковано відео, де показані залишки техніки окупантів.

На іншому відео Генштаб ЗСУ показав, як воїни-артилеристи знищують розташування військової техніки супротивника.

«Того дня було спалено десяток танків, вісім бронемашин, чотири одиниці інженерної техніки та близько трьох десятків автомобілів. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України! Кожен з окупантів буде покараний!» — йдеться у повідомленні.

Як відомо, за минулу добу українські сили оборони тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбили 11 атак ворога, знищивши 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали, що залишається від ліквідованих в Україні солдатів ворога — лише «кирзачі» та по 200 рублів.

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Розгром під Дронівкою: ЗСУ знищили десятки одиниць бронетехніки рашистів на Донбасі (відео)

Розгром під Дронівкою: ЗСУ знищили десятки одиниць бронетехніки рашистів на Донбасі (відео)

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