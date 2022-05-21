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Мінус 150 рашистів та 15 танків: у Генштабі назвали втрати ворога протягом доби

11:56 21 травня 2022
Мінус 150 рашистів та 15 танків: у Генштабі назвали втрати ворога протягом доби

Протягом останньої доби під час запеклих боїв на сході країни українські військові ліквідували ще 150 російських загарбників.

Загалом же з 24 лютого ЗСУ знищили 28 тис. 850 окупантів, повідомили у Генеральному штабі.

Також ворог втратив 1 тис. 278 танків (в т.ч. 15 за минулу добу), 3 тис. 116 бойових броньованих машин (26 за добу), 596 артилерійських систем, 201 реактивну систему залпового вогню (1 за добу), 93 засоби ППО, 204 літаки, 169 вертольотів (один за добу), 462 безпілотники оперативно-тактичного рівня (дві за добу), 104 крилаті ракети (1 за добу), 13 кораблів/катерів, 2 тис. 178 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (16 за добу), 43 одиниці спецтехніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазначається, що найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Зокрема, у Генштабі продемонстрували бойові досягнення протитанкових підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

«ДШВ — завжди перші! Слава Україні!», — йдеться у коментарі під відео.

Раніше в мережі з'явилося відео знищення десятків одиниць бронетехніки рашистів на Донбасі.

Фото Генштабу ЗСУ

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