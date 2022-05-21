Грошей поки що не буде: стало відомо, коли виплатять підвищені пенсії одній з груп пенсіонерів

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», індексація — це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дозволяє частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг.

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними у гривнях на території України та не мають разового характеру. В тому числі: пенсії, стипендії, оплата праці (грошове забезпечення) та інші.

Індексація пенсій здійснюється шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до ст. 42 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» для забезпечення індексації пенсії щороку провадиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Але нині склалася не дуже приємна для частини пенсіонерів ситуація: у квітні було проведено індексацію пенсій працюючим пенсіонерам, але грошей вони не отримали.

Пов'язано це зі строками складання податкової звітності, пише видання «На пенсії» .



Доки звітність не надали, не можна зрозуміти, хто з пенсіонерів працював, і яку зарплату отримував. Влітку всі ці дані надходять до реєстрів, і таким чином у липні пенсіонери, що працюють, отримають відразу доплати за чотири місяці — за квітень, травень, червень і липень.

Як відомо, пенсіонерам, які працюють, пенсії перераховують раз на два роки. На виплати можуть розраховувати громадяни, які працювали 2 роки після виходу на пенсію. Розмір надбавки в середньому становить 50 грн, але може бути й вищим.

Також у липні перерахують трудову пенсію пенсіонерам, у яких зарплата зараз значно вища за ту, яку вони отримували при виході на пенсію. Якщо зарплата, яку отримує пенсіонер зараз нижча за ту, яку отримував при виході на пенсію, перерахунок робити немає сенсу.

Нагадаємо, на початку червня обіцяють погасити і борги з виплат внутрішньо переміщеним особам за березень-квітень.

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