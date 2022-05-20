НБУ скасував обмеження щодо продажу валюти банками

У Національному банку України, де раніше розповіли про деякі обмеження щодо використання за кордоном українських банківських карток, повідомили, що з суботи, 21 травня, скасовується обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Як нагадали у НБУ, раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

«Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті», — зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Є й нововведення, що стосуються наших співгромадян, які наразі знаходяться за кордоном. Нацбанк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках — з 100 тисяч до 50 тисяч гривень в еквіваленті.

«Громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах ліміту у 100 тис. грн. Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг — більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень. Отже, попри зменшення ліміту на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном, громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти всі свої нагальні потреби», — додали у НБУ.

Раніше Нацбанк забороняв банкам здійснювати транскордонні перекази валютних цінностей з України, переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривні / іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включно з переказами, що здійснюються за дорученням клієнтів. Однак в якості виключення з цього правила було додано операції з перерахування коштів для виплати аліментів.

Фото Pixabay

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