Польща має намір «захопити захід України»: у РНБО пояснили мету нових фейків росії

Російська пропаганда завзято поширює фейки про те, що Польща нібито має підступний намір «перейти на бік Росії та захопити західну частину України», що завдає чимало дискомфорту для мешканців нашої та сусідньої країни.

Але і українці, і поляки мають пам'ятати, що таким чином агресор хоче розколоти добросусідські відносини між Києвом та Варшавою, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У повідомленні наголошується, що відео з подібними меседжами розповсюджує прокремлівський блогер Юрій Подоляка. При цьому «брехун кремля» стверджує, що після «окупації частини заходу України» Польща розпочне «денацифікацію» українського населення.

«Меседж про те, що Польща готується анексувати західну частину України, залишається одним із головних наративів гібридної війни РФ проти України, яка має на меті розколоти відносини між Польщею та Україною», — пояснюють у відомстві.

Крім того, у РНБО зазначають, що всі повідомлення з таким меседжем засновані лише на особистій думці автора і підтверджуються заздалегідь сфальшованими «фактами».

Там також звертають увагу на те, що вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважав би за найкраще завершення війни РФ проти України перемогу України з повним відновленням територіальної цілісності.

«Це вкотре підтверджує добросусідські відносини між Польщею та Україною», — резюмували у РНБО.

Як писали «ФАКТИ», росіяни також називають фейком різанину в Бучі, яку вони влаштували під час окупації цього міста. Також стало відомо про підготовку російськими інформаційного фейку про події у Маріуполі.

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