Крим точно не їх: полковник ЗСУ розповів про помилки військових рф з приводу «непотоплюваної бази авіаносців» на півострові

Робота буквально кількох сучасних кораблів класу «есмінців» — наприклад, Збройних Сил США — здатна за лічені години за допомогою високоточних ракет класу Tomahawk знищити у нуль усю військову інфраструктуру на території Криму.

Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов, який у 2014 році виїхав з півострова, не змінивши присяги, пише «Крим.Реалії».



«Це помилка російських генералів, російського військово-політичного керівництва з приводу того, що Крим їх, і вони створили там непотоплювану базу авіаносців, — це маячня. Сучасні засоби поразки готові працювати з будь-якої відстані максимально точно, буквально зі скальпельною точністю та ефективністю», — вважає експерт.

Ще один проект, з приводу якого висловився Владислав — знищення Кримського мосту.

На жаль, поки що ця споруда, через яку в Україну направляють полчища орків-вбивць, не може бути знищена через кілька причин.

Але всьому свій час.

«Війна — це історія дуже динамічна. Ми всі чудово пам'ятаємо настрій російських генералів, коли вони наприкінці лютого нинішнього року розпочинали військову авантюру проти нашої країни. Ми бачимо настрій у російському експертному середовищі нині. Будь-які політичні процеси, переговорні процеси, підсумки війни — вони формуються на полі бою. Маючи високоточну сучасну зброю, українська армія здатна творити чудеса» , — упевнений полковник ЗСУ.

Владислав вважає, що зараз українські солдати «у мотлох» розносять міф, який формувався російською пропагандою на протязі близько 30 років, про те, що російська армія друга за потужністю у світі, практично непереможна і має всі можливості, щоб реалізувати будь-які завдання свого військово- політичного керівництва

«Виявилося, що це не так, і бої, що йдуть, і величезний список знищених російських окупантів свідчать про те, що з російською армією можна воювати, її можна успішно знищувати. І той процес, який зараз триває, — він цілком логічний у своєму фіналі: перемога українського народу, українських збройних сил над державою-агресором та її збройними силами», — упевнений український військовий.

Нагадаємо, раніше відомий таролог оцінила перспективи знищення українською армією Кримського мосту.

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