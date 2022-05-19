«Тепер кораблі рф в Севастополі — це не флот, а флотилія»: експерти розповіли про «новий флагман» рашистів

Після знищення ракетного крейсера «Москва» рашисти активно обговорюють, який корабель стане «новим флагманом» Чорноморського флоту. За словами пропагандистів, на цю роль, ймовірно, призначать фрегат «Адмірал Макаров» проєкту 11356Р. Втім, навіть проросійські експерти ставляться до ідеї негативно, оскільки за умов обмеженого театру бойових дій у замкнутому Чорному морі «все чудово керується з берега».

«Крім того, повноцінне управління флотом «з борту бойового корабля неможливе», оскільки штаб флоту та група управління корабля «сидітимуть один в одного на головах», що «ще безглуздіше» на кораблі другого рангу, явно не розрахованого на такі функції, — розповідають в Асоціації реінтеграції Криму. — Для «плавучого штабу» необхідний «спеціалізований корабель управління», якого у загарбників на Чорному морі немає. Однак російська пропаганда заявляє про перспективи перенесення флагмана надалі на «новий десантний вертольотоносний корабель проєкту 23900 «Мітрофан Москаленко», що будується в Керчі на суднобудівному заводі «Затока». Проте перспективи введення даного судна в дію, без «цивілізованих» країн сьогодні залишаються утопічними.

Ну, а поки що читачі даних «радісних новин» називають «новий флагман» не інакше як «плавучий штабний готель», і констатують, що тепер кораблі агресора в Севастополі — «це не флот, а флотилія», що «небезпечно зменшенням поголів’я адміралів».

Раніше повідомлялося, що рашисти можуть скоро заявити про загибель командувача Чорноморського флоту рф адмірала Осипова.

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