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Ворог зазнає значних втрат і змушений ганебно відступати на всіх фронтах, — Генштаб ЗСУ

19:45 21 травня 2022
Ворог зазнає значних втрат і змушений ганебно відступати на всіх фронтах,&nbsp;— Генштаб ЗСУ

Українські воїни зривають плани ворога вести активні наступальні дії у Східній операційній зоні. Так, виявилися безуспішними штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області, хоч вони й супроводжувалися авіа- та артпідтримкою, констатують у Генштабі ЗСУ.

У Донецькому напрямку противник ще намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області, для чого протягом доби завдавав вогневої поразки всім спектром озброєння, включаючи авіацію, за позиціями підрозділів Сил оборони та цивільними об'єктами вздовж лінії зіткнення. Крім того, було здійснено авіаційні удари по об'єктах цивільної інфраструктури у районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області.

Також противник продовжує підготовку до наступу на лиманському напрямі.

А на окупованих територіях «влада» проводить роботу з так званої «націоналізації» компаній-представників телекомунікаційних компаній з пропагандистською метою.

Нагадаємо, президент США підписав закон про військову допомогу Україні, а президент Зеленський не виключив можливості військового розблокування українських портів.

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