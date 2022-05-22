Оператор гідний «Оскара»! У мережі показали феєричне знищення техніки ворога (відео)

Українські воїни продовжують ефективно знищувати військову техніку рашистів, не залишаючи найменшого шансу окупантам нести смерть українцям.

Так, у Генштабі показали, як бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили ворожу бронемашину піхоти (БМП) і та ефектно горить у полі, викидаючи вгору іскри полум'я. Ролик справді схожий на творіння голлівудських майстрів.

«Зло феєрично покаране. Оператору — «Оскар», — запропонували жартома в бригаді.

Ще один «шедевр» із полів битв представили у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. У їхньому ролику показана річка Сіверський Донець поблизу Серебрянки, де російські фашисти планували перекидання особового складу та важкої бронетехніки за допомогою понтонної переправи.

Але наші підрозділи завдали вогневої поразки, внаслідок якої загинула щонайменше одна батальйонно-тактична група ворога. Сама ж переправа «наказала довго жити» і повністю вийшла з ладу.

Наслідки влучання по переправі

Нагадаємо, найактивніші бойові дії нині продовжуються на Донецькому напрямку, де окупанти завзято намагаються прорвати оборону наших військ, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області, а також на Луганщині. Проте, констатували в Генштабі ЗСУ, наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянинове були відбиті, ворог зазнав втрат і був змушений відійти на колишні позиції.

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