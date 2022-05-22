День Миколи Чудотворця 2022: про що просити святого у молитвах і що заборонено робити цього дня

Днів пам'яті Миколи Чудотворця у православній церковній традиції кілька. 11 серпня віряни згадують про народження святого, а 19 грудня — про його смерть. А 22 травня відзначається пам'ятна дата перенесення мощів чудотворця із Мір Лікійських до Барі.

Ці три свята мали й народні назви — відповідно, Нікола Осінній, Нікола Зимовий та Нікола Весняний (Літній).

Як розповідає життєпис святого, він народився у III столітті у грецькій колонії Лікії у християнській сім'ї. Хлопчик змалку ходив у храм, а вже дорослим вирішив повністю піти в релігію. Так він став священиком, а багату спадщину своїх батьків роздав біднякам. З роками Микола став архієпископом у місті, яке зараз відоме як Анталія, і прославився як затятий борець із язичництвом.

Серед чудес, створених ним, відомо про порятунок його міста від страшного голоду та моряків під час жорсткого шторму. Святитель Миколай прожив довге життя. Відразу після смерті його тіло почало мироточити. Віряни, дізнавшись про це, потягнулися у Міри за порятунком від хвороб та життєвих проблем.

Святитель Миколай вважається покровителем моряків, мандрівників та купців. Тому його просили про успішне плавання та захист кораблів від штормів та бурь. Крім того, йому моляться про чудове вирішення важкої справи або особливо неймовірний успіх. Допомагає він також відновити справедливість тим, кого засудили за помилковим наклепом, а також зберігає від бід та нещасть дітей, особливо сиріт.

Крім того, навесні до Миколи звертаються з проханнями вберегти худобу та майбутній урожай. Також намагалися не їсти м'ясо у цей день, в окремих районах влаштовували хресні ходи, щоб захистити посіви від граду та посухи. Селяни вірили, що напередодні свята святитель спускається у світ та оминає поля.

До того ж Святому Миколаю в цей день можна помолитися за любов між подружжям, доброту, душевний спокій. Люди, які не можуть відпустити образи, моляться за прощення кривдника. У ніч із 21 на 22 травня може наснитися віщий сон. Збудеться він тоді, коли ви його повністю забудете.

Крім того, вважалося, що якщо поставити перед іконою святого Миколая 40 свічок і молитися, доки вони не догорять, то прохання, з яким звертаєшся до образу, виповниться.

Головні прикмети цього дня пов'язані, звичайно, з погодою. Якщо на Миколу Зимового ясно, то й на Миколу Літнього у травні буде тепло та сухо. Поява інею напередодні Миколина дня обіцяла гарний урожай вівса. А якщо у цей день випали великі кучугури, то й навесні буде багато трави. Якщо на Миколу Зимового ясно — то й на Миколу Літнього у травні буде тепло та сухо. Дощ сьогодні обіцяє дуже сухе літо. Багато кропиви — до гарного врожаю зерна. Жаби голосно співають — до дощової погоди. Грім сьогодні обіцяє похолодання.

У цей день дуже небезпечне море, тому не можна вирушати у плавання. Також не можна плавати у річці. З 22 травня не можна садити картоплю, інакше врожаю нічого очікувати. Не можна тяжко працювати сьогодні. Також не можна стригти овець.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше, 21 травня 2022 року, Православна церква України відзначала День пам'яті апостола та євангеліста Івана Богослова, одного з дванадцяти апостолів.

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