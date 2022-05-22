«В Угорщини був план захоплення частини Закарпаття»: Сергій Стаховський різко висловився про «маленьку Росію»

Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський, який залишив лави ЗСУ та поїхав до сім'ї в Будапешт, впевнений, що прем'єр-міністр Віктор Орбан робить з Угорщини маленьку Росію. Більше того, спортсмен-патріот, який узяв з перших днів війни до рук зброю, впевнений, що наші географічні сусіди з проросійським урядом не проти були відхопити шматок України.

«До мене приїжджало угорське телебачення, я питав у них, яким чином життя людини може бути дешевшим за ціну на нафту, — цитує Сергія Стаховського Xsport. — Це питання швидше не до людей. Оскільки підтримка людей тут велика, і до наших біженців тут гарне ставлення Усі люди, які ерудовані та освічені, у них погане ставлення до Орбана і до тієї системи, яку він будує.

Він у принципі в Угорщині моделює невелику Росію. Тобто він робить такі самі централізовані медіа, які показують лише те, що каже влада. Так що тут нема чому дивуватися. Так, угорці є сателітом Росії. Я впевнений, що вони знали, що буде вторгнення до України з російського боку. Я впевнений, що у них був план з анексії частини Закарпаття. Я в цьому впевнений. Але це їм не вдалося".

До речі, дружина Стаховського Анфіса на своїй сторінці в Instagram розповіла, як її чоловік продовжує допомагати українській армії, мотаючись з України до Угорщини та назад (у Сергія — троє неповнолітніх дітей, тому він може виїжджати з рідної країни безперешкодно).

«Зараз Сергій курсує між двома країнами, продовжує свою гуманітарну діяльність в Україні, — написала дружина спортсмена. — Він доправляє вантажі, звітує, допомагає, чим може, але тепер, дякувати Богу, може часто приїжджати до нас додому в Будапешт. Хоча про жахіття війни в ЗМІ все менше і менше чутно, це не означає, що вона закінчилася… До цього дня кожен божий день гинуть безневинні люди, тікають сім'ї, багато хто чекає на повернення на батьківщину. Допомоги гостро потребує український народ: і ті, хто покинув свої будинки і перебуває в іншій країні як біженці, і ті, хто не наважується покинути свої безпечні гавані через бомби та зброю».

Сергій Стаховський продовжує допомагати українській армії

Дружина та діти знаменитого тенісиста

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська віцечемпіонка світу Марина Бех-Романчук закликала ізолювати росіян від цивілізованого світу.

Фото Instagram

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