В окупованому Херсоні «керівником поліції» став антимайданівець: чим він прославився

У Херсоні, де нещодавно було оголошено полювання на відомого колаборанта, окупанти презентували нового злочинного «керівника поліції» — Володимира Ліпандіна, який одразу попередив «підлеглих» про їх невідкладну перевірку на поліграфі на предмет «зв'язків з Україною». Дана особа не є пересічною фігурою, адже до лютого 2014 року він у званні полковника міліції очолював управління МВС України в Черкаській області.

«Під час Революції гідності Ліпандін організовував побиття місцевих активістів і напади «тітушок» та відзначився тим, що «користуючись моментом» отримав звання генерал-майору через підробку службових документів, — заявляють у Асоціації реінтеграції Криму. — 24 лютого 2014 року Ліпандін був звільнений з МВС та відразу переїхав до окупованого Криму, де його дружина мала бізнес в Євпаторії, а саме розташований на вулиці Демишева, 127а, шарлатанський «центр інтегративної медицини», який нібито лікує за гарні кошти «будь-які хвороби» методом «біорезонансної терапії».

Сам Володимир Ліпандін організував в окупаційній «юрисдикції» за тією ж євпаторійською адресою власну «приватну охоронну контору» «Дракар», «вікінги» якої періодично потрапляли у «кримінальні хроніки» окупантів. Коло спілкування нинішнього фейкового «начальника поліції» Херсону свідчить про злочинні наміри його російських господарів налагодити не тільки переміщення товарів, наркотиків та зброї з Криму до Херсону, але й надалі, на підконтрольну територію України, із формуванням відповідних корупційно-диверсійних мереж".

Сподіваємось, що «комерційні» зв’язки Ліпандіна включно із тими особами, які їздили до 2022 року до «генерал-майора» у гості в Євпаторію, дуже скоро отримають повномасштабну жорстку оцінку з боку уповноважених структур України згідно з вимогами воєнного часу.

Нагадаємо, нещодавно українські патріоти «поглумилися» над окупаційною адміністрацією Євпаторії.

Тим часом російські війська не полишають спроб наступу, щоб окупувати північну частину Херсонської області.

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