Поки Тіна Кароль обіймає кота Степана: Віра Брежнєва розповіла про головну проблему у центрі допомоги біженцям у Польщі

Популярна співачка Тіна Кароль зараз активно переміщається світом з метою збирання грошей для українських біженців та правдивої розповіді про те, що відбувається в нашій країні.

Нещодавно вона відвідала Японію, а тепер перебуває в Каннах, про що повідомила у своєму Instagram .

«Нам вдалося! На Каннському фестивалі разом із „Золотим глобусом“ зібрали $ 75 000 на підтримку та розвиток кіноіндустрії України», — написала українська співачка.

Але там же у Каннах, як відомо, знаходиться і знаменитий харківський кіт Степан, який днями отримав почесну нагороду для блогерів.

І, звичайно, Тіна, як справжня любителька тварин, не змогла встояти осторонь, і кинулась пристрасно стискати пухнастика в обіймах. При цьому Степану вдалося витримати всі «атаки» зірки і залишатися незворушним.

«Ну і, звісно, неможливо було не побачитися з нашим „світським левом“ Степаном, який, до речі, отримав премію World influencers and bloggers Awards», — підписала співачка відео.

Також питаннями допомоги українським біженцям та переселенцям зайнята й українська співачка Віра Брежнєва. Вона, як відомо, регулярно прилітає до Польщі з Італії, де у місті Люблін формує посилки з допомогою українцям та завантажує їх у фури.

І там же, на складі, вона поділилася головною проблемою, яка зараз постала перед працівниками центру: виявляється, допомоги приходить так багато, що не вистачає фур для її доставки.

А працювати волонтерам доводиться так багато, що їх власні речі швидко стають непридатними. Зокрема, Віра затерла штани під час завантажувальних робіт.

Таким чином, обидві зірки не стоять осторонь і різними способами роблять свій внесок у перемогу України у війні, незважаючи на те, що обидві перебувають за межами батьківщини.

Так само, як і їхня колега по сцені Джамала, яка заради допомоги українським військовим не лише виступає по всьому світу, а й продала з аукціону знакову сукню-вишиванку.

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