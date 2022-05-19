Ексклюзивну сукню-вишиванку Джамали продали на аукціоні за вражаючу суму

Дизайнерська сукня-вишиванка Джамали, яка була виставлена на аукціон, продана за рекордну суму. На аукціоні Catawiki вбрання пішло з молотка за 173 тисячі гривень. Загалом організатори зібрали 276 тисяч гривень. Усі виручені кошти будуть передані благодійному фонду Yellow-Blue, який допомагає українцям, які постраждали у війні.

Символічно, вбрання було продано напередодні Дня вишиванки.

«Символічно, що напередодні цього свята одна з моїх вишиванок виконала особливу місію. Сукня авторства Юлії Магдич, створена для відкриття „Євробачення“ у Києві, була продана на аукціоні Catawiki за 173 тисячі гривень. Вірю, що скоро святкуватимемо перемогу на вулицях українських міст у наших найкрасивіших вишиванках», — написала Джамала.

Нагадаємо, у цій сукні Джамала відкривала «Євробачення» у Києві у 2017 році. Вбрання було створено спеціально для цієї події дизайнером Юлією Магдич.

«Для мене це більше, ніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, в якому зійшлися традиції та історія моєї країни» , — говорила Джамала.

Співачка Аліна Гросу на День вишиванки випустила яскравий кліп «Кохала».

Також «ФАКТИ» писали про те, як українські знаменитості привітали із Днем вишиванки.

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