«Він знімав звірства рашистів»: у Харкові знайшли вбитим відомого фотокореспондента

Щодня стає відомо про нові жертви серед мирних людей, яких жорстоко вбивають окупанти. Днями знайшли тіло фотографа й оператора Ігоря Гуденка, автора надважливого відео розстрілу протестувальників на Майдані 20 лютого 2014 року. Він загинув від російського снаряда у Харкові, коли знімав злочини російських окупантів на Північній Салтівці. Про це повідомили у «Адвокатській дорадчій групі»:

«24 лютого 2022 року в перші години війни Ігор на велосипеді з Салтівки поїхав на харківську окружну дорогу знімати війну. В цей день у себе на сторінці ФБ він виклав фото, а згодом і відео підбитої техніки. Зв'язок з ним обірвався 25.02.2022 р . Три місяці Ігоря вважали таким, що зник безвісти. Його шукали рідні, друзі, знайомі, колеги, сподіваючись, що він живий. Але кілька днів тому, його тіло знайшли в одному з будинків, обстріляних російськими окупантами на Північній Салтівці.

Розбита техніка рашистів. Фото Ігоря Гуденка

Нагадаємо, що Ігор Гуденко зняв одне із найважливіших відео, на якому зафіксовано розстріл протестувальників на вул. Інститутській 20.02.2014 року, і яке є важливим доказом в судовому процесі, що добігає фіналу. Смерть Ігоря — це велика втрата для України. Він багато зробив для документування важливих, історичних для України подій".

Стоп-кадр відео Ігоря Гуденка, знятого на Інститутській в Києві у лютому 2014 року

До 2014 року 56-річний Ігор Гуденко працював в одному з українських видань, на момент повномасштабного вторгнення був членом НСЖУ.

Нагадаємо, на початку квітня у районі села Гута Межигірська Київської області знайшли тіло відомого фотожурналіста Максима Левіна, який теж документував наслідки російської агресії.

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