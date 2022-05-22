«Він знімав звірства рашистів»: у Харкові знайшли вбитим відомого фотокореспондента
Щодня стає відомо про нові жертви серед мирних людей, яких жорстоко вбивають окупанти. Днями знайшли тіло фотографа й оператора Ігоря Гуденка, автора надважливого відео розстрілу протестувальників на Майдані 20 лютого 2014 року. Він загинув від російського снаряда у Харкові, коли знімав злочини російських окупантів на Північній Салтівці. Про це повідомили у «Адвокатській дорадчій групі»:
«24 лютого 2022 року в перші години війни Ігор на велосипеді з Салтівки поїхав на харківську окружну дорогу знімати війну. В цей день у себе на сторінці ФБ він виклав фото, а згодом і відео підбитої техніки. Зв'язок з ним обірвався
Нагадаємо, що Ігор Гуденко зняв одне із найважливіших відео, на якому зафіксовано розстріл протестувальників на вул. Інститутській
До 2014 року 56-річний Ігор Гуденко працював в одному з українських видань, на момент повномасштабного вторгнення був членом НСЖУ.
Нагадаємо, на початку квітня у районі села Гута Межигірська Київської області знайшли тіло відомого фотожурналіста Максима Левіна, який теж документував наслідки російської агресії.1500
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