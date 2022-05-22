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Україна

Двісті вбитих російських фашистів, 7 танків і 25 БМП: названо нові втрати ворога в Україні

12:18 22 травня 2022
Знищений новий танк рф

Минулої доби шанс повернутися додому втратили ще 200 солдатів окупаційних військ росії.

Також було знищено велику кількість військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 29050 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків — 1285 (+7) од.
  • бойових броньованих машин — 3141 (+25) од.,
  • артилерійських систем — 599 (+3) од.,
  • РСЗВ — 201 (+0) од.
  • засоби ППО — 93 (+0) од.,
  • літаків — 204 (+0) од.,
  • вертольотів — 170 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 470 (+8),
  • крилаті ракети — 107 (+3),
  • кораблі/катери — 13 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2194 (+16) од.,
  • спеціальна техніка — 43 (+0).
Інфографіка Генштабу

У Генштабі додають, що найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Про те, як працюють за технікою ворога бійці ЗСУ, показав радник голови МВС Антон Геращенко.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося гідне Голлівуду відео знищення ворожого БМП на Донбасі, де зараз тривають найзапекліші бої.

Фото facebook.com/sergey.nuzhnenko.7/

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