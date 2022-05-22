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Україна

Обстановка на фронті загострюється: ворог намагається прорвати оборону ЗСУ та обстрілює населені пункти, — Генштаб

19:34 22 травня 2022
Оборона ЗСУ

Наступальні дії ворога на Донбасі стають все більш запеклими — на Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали населені пункти по всій лінії зіткнення, а на окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, на Лиманському — накривали щільним вогнем населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва, а на Сєвєродонецькому — вели бойові дії в районі населеного пункту Прудівка.

Втім, спроби захопити цей населений пункт, так само, як і Олександрівку на Лиманському напрямку успіху не мали, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними розвідки, особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному стані бойової готовності, а основні зусилля окупантів зосереджено на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до її застосування. Також там проведено перевірку місцевих збройних формувань.

А в Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський заявив про можливість реалізації в Україні військового сценарію розблокування морських портів, яке необхідно для забезпечення продовольчої безпеки всього світу.

Фото Генштабу ЗСУ

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