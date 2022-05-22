«Кремлю потрібні катаклізми для переключення уваги Заходу з теми війни»: Олексій Копитько про «мавпячу віспу» та рф

Стратегічна поразка росії вже очевидна для всіх у світі, але керівництво країни-агресора боягузливо боїться це визнати. Проте може спробувати переключити увагу світової спільноти з теми війни в Україні на іншу глобальну проблему. Наскільки ймовірною є подібна версія, у Фейсбуці розмірковує радник міністра оборони України та блогер Олексій Копитько.

«Хвилина старої доброї конспірологічної вірусології.

Коли в мережі з'явилися заголовки про якусь «мавпячу віспу», я якось не сфокусувався. Бо мало там усякої зарази по європах ходить. А потім у якійсь із публікацій побачив дивні слова monkeypox та smallpox. І почав згадувати, де вони мелькали. І згадав.

Ще на початку ковидної пандемії у ЗМІ було повно матеріалів на тему можливого використання природних та рукотворних вірусів як біологічної зброї. Тема віспи теж звучала в контексті, що 1) віспа 40 років тому переможена, тому 2) щеплення вже не робляться, що 3) у разі початку епідемії може мати несподівані наслідки. У публікаціях акуратно згадували, що віруси віспи зберігаються у Росії та США.

І ось у жовтні 2020 р. на сайті Інституту Роберта Ленсінга з'явилася стаття, в якій стверджувалося, що науковий центр вірусології та біотехнології «Вектор» продовжує досліди з вірусом натуральної віспи. І робилися натяки, що якщо Росія вирішить потай застосувати цей вірус для атаки, то швидко купірувати епідемію може бути нічим.

Нинішні випадки (їх поки що кілька десятків) можуть до Росії жодного відношення не мати. Але. Конспірологія базується на такому домислі.

Кремлю зараз як повітря потрібні якісь катаклізми для переключення уваги західних суспільств із теми війни. В ідеалі для Кремля — щоб Європу вразила якась недуга страшніша за ковід, до якого вже звикли. Бо сподіватися на масштабний землетрус не доводиться.

Росія вже натякнула, що перемикатиме увагу. Зокрема, помахала перед носом європейських лідерів загрозою нової війни на Балканах шляхом розвалу БіГ, втягування Сербії та розростання замісу.

Деякі соціально-економічні проблеми у зв'язку із запровадженням санкцій проти Росії — це нешвидка історія. А ось стара добра епідемія — була б Москві дуже доречною.

Загалом ми зараз моніторимо теми-перемикачі. Віяло публікацій про те, що «Захід скоро втомиться або вже втомився від війни» — це жжжжж недарма".

Фото pixabay.com

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