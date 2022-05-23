Хороший день для пошуків… скарбу: що можна і чого не можна робити у Симонов день 23 травня

У понеділок, 23 травня, вшановують пам'ять апостола Симона Зилота (Кананіта). Цей день ще називають Симоновим або Симоновим зелом.

Вважається, що цього дня зібрані лікарські трави будуть особливо цілющими. У народі вірили, що Зилот дає цілющу траву і що він розпоряджається рослинами.

До речі, на Полтавщині збирачі лікарських рослин роздягалися в лісі, вірячи, що зілля, зібране одягненими людьми, не допомагатиме від будь-якої хвороби. Збираючи цілющі трави, вони примовляли:

Святий Авраам на це зілля орав,

А Бог садив, а Спас родив,

Мати Божа поливала

І на поміч це зілля давала.

На Симонов день селяни не орали — вважалося, що земля відпочиває і що її не треба турбувати.

А ось сіяти пшеницю можна було і навіть потрібно. Існують й приказки з цього приводу:

На Симона Зилота земля — іменинниця: гріх орати.

Цей пшеницю на Симона Зилота — народиться, як золото.

Вважалося, що у цей день Земля поглинає клятвозлочинців та наклепників

А ще на Симонов день шукали скарби. Народні шукачі скарбів були впевнені в тому, що святий Симон Зілот завжди їм допоможе. Мовляв, між словами «Зилот» та «золото» є якийсь магічний зв'язок.

Нагадаємо, що 22 травня відзначаєлася пам'ятна дата — перенесення мощів Миколи Чудотворця з Мір Лікійських до Барі.

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