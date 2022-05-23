Ібрагімович з сигарою та вкрадена медаль Піолі: «Мілан» уперше за 11 років став чемпіоном Італії (відео)
Колишній клуб Андрія Шевченка «Мілан» в останньому турі серії А розгромив у гостях «Сассуоло» (3:0) та вперше з 2011 року став чемпіоном Італії. На фініші «червоно-чорні» на два очки випередили торішнього чемпіона «Інтер» та на сім — «Наполі».
Відеоогляд матчу «Сассуоло» — «Мілан» — 0:3
До речі, знаменитий форвард міланців Златан Ібрагімович досить оригінально відсвяткував 19-те чемпіонство клубу: на правах ветерана 40-річний швед вийшов на поле стадіону «Чітта-дель-Тріколоре» із шампанським та закурив сигару.
А ось наставник «Мілана» Стефано Піолі, який здобув перший трофей у тренерській кар'єрі, під час святкування втратив чемпіонську нагороду.
«У мене вкрали чемпіонську медаль, хтось зірвав її з шиї, — нарікав наставник „Мілана“. — Якщо я можу звернутися з проханням повернути її, я буду вдячний. Іншої у мене немає».
На слова спеціаліста оперативно відреагували у серії А, пообіцявши тренеру компенсувати втрату.
«Пане Піолі, ми вручимо вам нову медаль», — написали в Twitter серії А.
До речі, успіх своїх підопічних Стефано Піолі відзначав із сином форварда Олів'є Жиру Ароном на руках та присвятив тріумф пам'яті свого батька, який помер у вересні 2019 року, за кілька тижнів до призначення сина на посаду головного тренера «Мілана».
«Він пишатиметься мною, де б він не був», — сказав Піолі.
#AlwaysWithYou #SempreMilan pic.twitter.com/H5M48rexbt
— AC Milan (@acmilan) May 22, 2022
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко зіграє з Ліонелем Мессі у благодійному матчі на «Сан-Сіро».
Фото ФК «Мілан»49
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