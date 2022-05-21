Шевченко, Мессі, Тотті та інші: де дивитися онлайн матч зірок футболу на підтримку України

У понеділок, 23 травня, у Мілані на стадіоні «Сан-Сіро» пройде матч за участю зірок світового футболу.

Ініціатором виставкового поєдинку став ексфорвард «Барселони» та «Інтера» камерунець Самуель Ето'О (на фото в заголовку), а запрошення взяти участь у ньому отримали Андрій Шевченко, Ліонель Мессі, Філіппо Індзагі, Жуліо Сезар, Франческо Тотті, Бернд Шнайдер, Андреа Пірло, Лілан Тюрам, Кларенс Зеєдорф, Пауло Дібала та інші.

Кошти, отримані від проведення матчу, надійдуть на рахунок благодійного фонду Ето'О — Slums Dunk, а вже звідти їх буде розподілено за запитами, серед яких боротьба з расизмом та допомога вимушеним переселенцям з України.

«Я хочу говорити не про футбол, а про те, що футбол може зробити для інтеграції та інклюзивності. Це екстраординарний засіб, тому що він вищий за перешкоди та говорить усіма мовами світу», — наголошує легенда футболу на головному меседжі майбутньої гри.

У прямій трансляції свято футболу, починаючи з 21:45, покаже на території України телеканал «2+2» .

Товариський матч

23 травня (понеділок)

Матч усіх зірок 21:45 «2+2»

Нагадаємо, що незабаром Андрій Шевченко візьме участь ще в одному матчі, який пройде 12 червня у Лондоні на стадіоні «Уемблі» під егідою ЮНІСЕФ на підтримку України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України зіграла внічию з «Рієкою» у благодійному матчі в Хорватії.

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