32.31 / 31.78 33.70 / 33.29
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Шевченко, Мессі, Тотті та інші: де дивитися онлайн матч зірок футболу на підтримку України

11:24 21 травня 2022
Самуель Ето&#39;О

У понеділок, 23 травня, у Мілані на стадіоні «Сан-Сіро» пройде матч за участю зірок світового футболу.

Ініціатором виставкового поєдинку став ексфорвард «Барселони» та «Інтера» камерунець Самуель Ето'О (на фото в заголовку), а запрошення взяти участь у ньому отримали Андрій Шевченко, Ліонель Мессі, Філіппо Індзагі, Жуліо Сезар, Франческо Тотті, Бернд Шнайдер, Андреа Пірло, Лілан Тюрам, Кларенс Зеєдорф, Пауло Дібала та інші.

Кошти, отримані від проведення матчу, надійдуть на рахунок благодійного фонду Ето'О — Slums Dunk, а вже звідти їх буде розподілено за запитами, серед яких боротьба з расизмом та допомога вимушеним переселенцям з України.

«Я хочу говорити не про футбол, а про те, що футбол може зробити для інтеграції та інклюзивності. Це екстраординарний засіб, тому що він вищий за перешкоди та говорить усіма мовами світу», — наголошує легенда футболу на головному меседжі майбутньої гри.

У прямій трансляції свято футболу, починаючи з 21:45, покаже на території України телеканал «2+2» .

Товариський матч

23 травня (понеділок)

Матч усіх зірок 21:45 «2+2»

Нагадаємо, що незабаром Андрій Шевченко візьме участь ще в одному матчі, який пройде 12 червня у Лондоні на стадіоні «Уемблі» під егідою ЮНІСЕФ на підтримку України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України зіграла внічию з «Рієкою» у благодійному матчі в Хорватії.

218

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурахи

Щоб дерева були здоровими: сім простих способів, як позбутися мурах у саду (відео)

Гривні

Деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії одразу за чотири місяці: хто і коли може на це розраховувати

корабель

«Тепер кораблі рф в Севастополі — це не флот, а флотилія»: експерти розповіли про «новий флагман» рашистів

Батьківщина-мати у Києві

Пушкіна — прибрати тричі, Булгакова — залишити: у Києві вирішили демонтувати десятки радянських пам'яток

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.