«Я повернувся»: Андрій Шевченко зіграє проти збірної Англії заради України

Легенда українського футболу Андрій Шевченко, який дав притулок у своєму лондонському будинку дітям-біженцям з України, знову вийде на поле в якості гравця.

Наш співвітчизник анонсував своє повернення у благодійному матчі між збірними світу та Англії, який проводитиметься під егідою ЮНІСЕФ на підтримку України.

«Я повернувся. Ця гра ще ніколи не була настільки важливою, як зараз», — звернувся Шева до вболівальників, закликавши купувати квитки на матч, що відбудеться 12 червня у Лондоні на «Лондон Стедіум».

Як повідомляє inews.co.uk, у складі збірної світу, окрім українського володаря «Золотого м'яча», також зіграють французи Патріс Евра та Арсен Венгер, ірландець Роббі Кін, а капітаном буде восьмиразовий олімпійський чемпіон ямайський легкоатлет Усейн Болт. Протистоятимуть їм, зокрема, Гаррі Невілл, Джо Коул, Джеймі Каррагер, Харрі Реднапп, Девід Сімен та інші.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко особисто придбав та відправив до рідного Чернігова машину швидкої допомоги з гуманітарними «подарунками».

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