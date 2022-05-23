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Війна на весіллю не завада: кулінар Ліза Глінська вийшла заміж

12:21 23 травня 2022
Ліза Глінська

Відомий український кулінар, зірка шоу «МастерШеф» Ліза Глінська, яка ділиться в мережі своїми рецептами, вийшла заміж. Для церемонії наречена обрала біло-блакитну сукню-вишиванку, замість фати — вінок. Весільний букет нареченої складався з ніжних білих півоній.

Наречений також одягнувся в білу вишиванку. До загсу молоді вирушили під звуки сирени повітряної тривоги. Світлинами Ліза поділилася Інстаграм. Але розкривати подробиці не стала.

«Попри все. Люблю @bolshakov3764» , — підписала публікацію Глинська.

Нагадаємо, це другий шлюб для Лізи Глінської. Її чоловіка звуть Максим Большаков. Вони знайомі майже 20 років тому. Романтичну пропозицію руки та серця чоловік зробив у липні минулого року під час відпочинку в Домінікані.

Для Максима це також другий шлюб. Від попередніх стосунків у нього є син. Ліза дітей поки що не має. У 25-річному віці вона пережила трагедію — під час складних пологів Глінська втратила дитину.

У 2012 році дівчина перемогла у шоу «МастерШеф-2», закінчила відому кулінарну школу Le Cordon Bleu у Франції. Глінська є автором кулнарних книг, ділиться рецептами у мережі.

Під час війни життя продовжується, незважаючи ні на що. Так, раніше у Києві одружився відомий Dj Tapolsky (Анатолій Тапольський). Після церемонії він вирушив захищати Україну у лавах ЗСУ.

Фото instagram.com/lizaglinskaya

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