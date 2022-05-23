Рашист, який застрелив беззбройного українця на Сумщині, отримав довічний термін (фото)

Солом’янський районний суд міста Києва у понеділок, 23 травня, визнав винним російського військовослужбовця у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

В суді прокурори довели, що командир відділення в/ч 32010 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області рф декількома пострілами, один з яких — в голову, вбив 62-річного чоловіка. Він стріляв через відкрите вікно вкраденого автомобіля, в якому їхав разом з іншими рашистами. Це відбулося у смт Чупахівка Сумської області

В ОГ не повідомляють прізвище засудженого, проте відомо, що йдеться про Вадима Шишимаріна.

Фото Офіса генпрокурора

Беззбройний чоловік, який йшов узбіччям з велосипедом та розмовляв по телефону, помер на місці всього в декількох десятках метрів від власного будинку.

Прокурори представили зібрані під час досудового розслідування докази, зокрема автомат засудженого АК-47М, з якого він здійснював постріли, висновки судових експертиз та результати проведеного слідчого експерименту.

Раніше слідчі головного управління СБУ в Києві та області повідомили підозру військовому з рф Руслану Омаралінову, якому інкримінують жорстоке поводженні із цивільними на окупованій території за попередньою змовою групою осіб.

А генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомляла про ідентифікацію одного з катів Бучі — командира підрозділу нацгвардії росії Сергія Колоцея. Бучанські прокурори та поліцейські встановили, що саме цей військовослужбовець убив 18 березня чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі, а 29 березня катував ще одного мирного мешканця населенного пункту.

Фото Офісу генпрокурора

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter