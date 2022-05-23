«Торгують честю, совістю, щоб догодити неосудному правителю»: Борис Гребенщиков висловився про артистів, які підтримують політику путлера

Лідер групи «Акваріум» Борис Гребенщиков, який виступив проти російського вторгнення в Україну, висловив свою думку про те, що відбувається. В інтерв'ю ізраїльському Дев'ятому каналу російський музикант порівняв путіна з Калігулою, а напад на нашу країну назвав імперськими замашками, діями хворої людини.

«Росія варварськи, жахливо, непристойно напала на Україну. Весь світ мовчить, стоїть осторонь і нервово палить. Мені здається непристойним, що одна країна знищує іншу, а весь світ мовчить», — каже Гребенщиков.

Те, що відбувається в росії, він називає не інакше, як фашизмом.

«Знищення однієї нації іншою за ознакою національної приналежності — це фашизм. Грубо кажучи: якщо ти живеш на цій території — ми тебе знищимо. А ніхто не має права відбирати це право», — сказав рок-музикант.

На його думку, тільки психічно хвора людина може піти на таку жахливу війну, а народ за гроші готовий підтримувати кровопролиття. Це стосується і російських знаменитостей, які виступають за підтримку путлера, які беруть участь у акціях пропаганди.

«Якщо при владі знаходяться люди, божевільні та хворі, психічно хворі, то весь народ, натхненний телевізором, підлаштовуватиметься під них, щоб отримати від них гроші та інші блага. Люди торгують честю, совістю та всім іншим, щоб догодити неосудному правителю», — сказав в інтерв'ю Гребенщиков.

Він вважає, що ситуації в Україні мало приділяють уваги у світі. Музикант також долучається до допомоги нашій країні. Кошти, зібрані з його концерту в Німеччині, переказав на рахунок благодійного фонду.

«Я грав у Берліні біля Бранденбурзьких воріт, захід сяк-так зібрав 12 мільйонів євро. Ця сума теж пішла на допомогу Україні», — розповів БГ.

Раніше на підтримку України висловився Андрій Макаревич. Він піснею звернувся до російських військових.

Лідер ДДТ Юрій Шевчук на концерті в Уфі висловився проти війни в Україні.

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