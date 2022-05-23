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Суспільство та люди

Як доброволець зможе набути статусу УБД: роз'яснення Мінветеранів

17:56 23 травня 2022
Боєць ЗСУ

Питаннями наданням статусу учасника бойових дій військовослужбовцям займається Міноборони та відповідні силові структури, а Мінветеранів опікується категорією добровольців, які також можуть набути статусу УБД.

«Розроблено Порядок, яким керуватиметься створена при Міністерстві міжвідомча комісія з надання статусу УБД, — зазначив перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. — Це буде звернення від трьох сторін: безпосередньо командира добровольчого підрозділу, в якому доброволець проходив службу. Клопотання командира Територіальної бригади, до сил якої входить добровольче формування. І також клопотання керівника територіальної громади, на базі якої було створено дане добровольче формування. І два свідчення військовослужбовців, з якими доброволець виконував завдання із захисту нашої держави»

Матеріал «Чи можна перервати контракт у теробороні та хто отримає статус учасників бойових дій: пояснює адвокат» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото оперативного командування «Захід»

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