Дайте городу спокій і не беріться за нові справи: що не можна робити на Мокія Мокрого 24 травня

У вівторок, 24 травня, церква вшановує пам'ять християнського священномученика Мокія Амфіпольського. У народному календарі цей день називали Мокія Мокрого. Вважалося, що по тому, якою буде погода вранці, можна було дізнатися, яким буде літо.

Мокро на Мокія — чекай літа ще мокріше і навпаки;

Туман на Мокія — до мокрого літа;

Схід сонця багряний — до грізного, пожежного літа.

А ще вважалося, що у цей день відбувається святкування Царя-Града, що насилає грозові хмари та град. Так що на Мокія вважалося гріхом сіяти хліб — посіви міг знищити град: «На Царя Града не працюй, щоб град не побив полів». Отже люди переважно займалися повсякденною хатньою роботою.

З градом була пов'язана прикмета — якщо викинути помело у вікно, він відразу припиниться. Якщо на Мокія йшов дощ, люди намагалися під ним вимокнути. Вважалося, що такий «душ» дасть волоссю красу та силу.

На Мокія Мокрого заборонялося не лише сіяти хліб та садити рослини, а й братися за нові справи, робити великі покупки, у тому числі й нове взуття. Незаміжнім дівчатам особливо не рекомендувалося подмітати підлогу.

Нагадаємо, що напередодні 23 травня церква шанувала пам'ять апостола Симона Зілота (Кананіта). Цей день ще називають Симоновим або Симоновим зелом, коли лікувальні рослини набували найбільш цілющих властивостей.

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