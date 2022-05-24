В Україні різко похолодає: синопткиня назвала дату

У середу, 25 травня, в Україні очікується тепла погода — температура повітря підніметься до +20+25 градусів, на заході очікується до +24+28 градусів, трохи свіжіше буде на Волині та Рівненщині — до +21+24 градусів та у східних областях — +18+23 градусів.

Як повідомляє синопткиня Наталія Діденко, у більшості областей України підвищений атмосферний тиск унеможливить істотні опади — переважатиме суха погода.

«25 травня із Польщі підійде атмосферний фронт, який принесе в наші західні області короткочасні дощі з грозами. При грозах можливе шквалисте посилення вітру — обережно», — попереджає вона.

«У Києві середа обіцяє бути найкомфортнішим синоптичним днем на тижні — сухо, без сильного вітру та тепло, в денні години температура повітря досягне +23 градусів.

«Надалі в Києві ймовірні періодичні дощі, в четвер-п'ятницю очікується сильний вітер, в суботу-неділю відчутно похолоднішає», — прогнозує Наталія Діденко.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомляла, що до 27 травня переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску. Температура в цей період очікується: ночами — 8−14 тепла, вдень — 13−19 вище за нуль, а 25 травня в західних областях, 26−27 травня по всій країні повітря прогріється до 20−26 градусів тепла.

Фото Pixabay

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