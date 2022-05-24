Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що армія путіна реалізує «повзучу окупацію» України, захоплюючи по декілька населенних пунктів на день, та намагається «дотягнути до зими», коли Захід стане більш зговірливим.

«Хмари на горизонті третього етапу війни, — пише Віктор Андрусів у соцмережах. — Я вже писав, що війна для путіна увійшла в третій етап. Багато хто вважає, що поки триває тільки другий етап.

Поясню ще раз етапність війни: перший етап — захопити країну за два тижні, другий етап — захопити Донбас до 9 травня, і нарешті третій — гра в довгу. Цей етап розпочався всього 2−3 тижні тому і вже видно, як росіяни міняють свою стратегію і тактику. Його ціль реалізувати «повзучу окупацію» — відгризаючи по одному-двом населеним пунктам України на день, і дотягнути до зими, щоб зробити Захід більш зговірливим на фоні енергетичних і продовольчих криз.

За цей короткий період ми отримали перші тривожні дзвіночки нового етапу:

1.Шольц і Макрон виступили за переговори.

2. ООН виступила з ініціативою послабити санкції в обмін на деблокаду зерна.

3. Міллі дзвонив Герасімову.

4. Італія вийшла з мирним планом, який починається не з виведення російських військ, а з припинення вогню.

5. Гуляє інформація про те, що США таки не готові надати нам MRLS.

6. Нью-Йорк таймс вийшла з редакційною статтею про те, що Україна не може перемогти.

7.6 пакет санкцій ЄС залишається заблокованим.

До цього слід додати ще інші важливі речі:

1.Незважаючи на зрив мобілізації в рф, путіну вдалось зібрати нові БТГр. Звісно, велику частину дала примусова мобілізація в «ЛДНР». І з вчителів армія така собі, але факт є фактом.

2. Санкції не просто не завдали краху, а навпаки серйозно підняли доходи рф. Ціни на нафту взлетіли, Індія і Китай з дисконтом почали вигрібати, але і європейці не соромляться. До цього ще слід додати зростання цін на пшеницю, яку зараз теж активно експортує росія.

3. Хоча путін не досягнув жодної своєї планової цілі, він поставив нові. Так, Кремль видає взяття Маріуполя за велику перемогу. Також колосальні ресурси кинуті на оточення Лисичанська і Северодонецька.

4. Ожила російська дипломатія. Якщо попередньо з ними ніхто не розмовляв, то зараз навпаки — розмови стали дуже інтенсивні.

5. Повзуче просування на фронті росіян стало можливим завдяки зміні тактиці. Так, враховуючи значну кризу з відказниками, вони почали перезбирати боєздатні частини і виставляти їх на ключові для них напрями. На інших напрямах вони просто застосовують бомбардування або маневри.

Все це потребує особливої уваги і мобілізації. Росіяни перейшли на новий етап, а ми походу ще ні. Ми все ще живемо успіхами попередніх етапів, зокрема, обіцяній великій підтримці Заходу і боротьбі до повної перемоги. Але бачимо, що все легко змінюється.

Зараз черговий дуже важливий момент у нашій вітчизняній війні. Загроза продовольчої кризи виходить в топ питань на Заході. Є два шляхи виходу із цього. Перший — домовитись з росіянами, другий — розблокувати Чорне море наданням відповідного озброєння нам. Сьогодні треба докласти всіх зусиль, щоб Захід вибрав саме другий варіант. Оскільки будь-які сепаратні домовленості в одному питанні потягнуть за собою домовленості й в іншому.

Потрібно максимально мобілізувати Західну громадську думку. Відправити в турне наших героїв, робити виставки спаленої російської техніки тощо. Ми не можемо допустити, щоб злочини Бучі поступились питанням дешевої нафти і газу".

Фото Віктора Андрусіва із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter