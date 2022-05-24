Після їхніх тортур вижили лише троє: ідентифіковані рашисти, які вбивали мирних жителів у Мотижині під Києвом (фото)

До вбивства сім’ї старости села Мотижин Ольги Сухенко, її чоловіка Ігоря та сина Олександра причетні 5 військовослужбовців зс рф та 3 найманців ПВК Вагнер.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова. За її інформацією, ці рашисти причетні до як мінімум 14 епізодів злочинів.

«Лише троє осіб вижили після їхніх тортур. Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині», — заявила вона.

Правоохоронці встановили, що це:

старший лейтенант Олег Крикунов — командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії.

Фото ОГ

сежант Чінгіс Гончіков — командир відділення — командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії.

Фото ОГ

сержант Олександр Ванчіков — командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії.

Фото ОГ

сержант Магомедмірза Сулейманов — командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії.

Фото ОГ

старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії.

Фото ОГ

Сергій Сазанов — член ПВК Вагнер.

Фото ОГ

Сергій Сазонов — водій відділення КШМ ПВК Вагнер.

Фото ОГ

Олександр Ступніцький — розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК Вагнер.

Фото ОГ

«Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. В місці свого „базування“ загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень», — повідомила Ірина Венедиктова та додала, що одна з жертв отримала кулю лише за те, що була вдягнена в чорне.

Родина старости Мотижина

Батька старости взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води.

А двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань рашисти вивезли до лісосмуги та розстріляли. Один із них, на щастя, вижив.

«Підозрювані закатували до смерті й двох членів громадської організації „Патріот“, їхні тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями. Ще одного з потерпілих нелюди прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км. Чоловікові довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі. Крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених „подвигів“ підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів», — додала генпрокурорка та закликала всіх, хто впізнав цих осіб та має інформацію про їхні злочини, повідомляти про це на єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертатися до Київської обласної прокуратури за телефонами 097−053−04−65, 097−838−31−87, 050−107−66−75.

Раніше повідомлялося, що тіло 35-річного Сергія Кубрушко, який разом зі своїм 46-річним тестем Андрієм Шостаком везли до окупованого Мотижина під Києвом гуманітарну допомогу, знайшли на початку квітня у братській могилі біля села разом з убитими старостою Ольгою Сухенко, її чоловіком та сином.

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