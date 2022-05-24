Противник намагається наступати на Донбасі відразу на кількох напрямках, але скрізь отримує жорстку відсіч і зазнає втрат, — Генштаб

У Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, зазначили, що ворог на Донецькому напрямку продовжує ведення активних наступальних дій, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку враг наніс авіаційні удари по об'єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов'янськ. А на Лиманському напрямку — активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації рашисти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку ведуться наступальні дії у районах населених пунктів Липове та Білогорівка. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках оккупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, ворог не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски та Мар'їнка.

На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

«Сили оборони України наносять ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки» , — додали у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині було збито ворожий літак, пілотом якого був генерал-майор військово-повітряних сил росії у відставці Канамат Боташев.

Фото Генштабу ЗСУ

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