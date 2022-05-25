Рано списувати з рахунків: щасливу Єлизавету ІІ зняли з іншим чоловіком (відео)

Незважаючи на регулярні чутки про наміри британського монарха Єлизавети II передати престол синові Чарльзу, сама вона, схоже, поки не збирається «на пенсію».

Про це пише ОК з посиланням на People.

Причиною появи чуток міг стати той факт, що принц Чарльз змушений був відкрити нову сесію парламенту, хоча протягом 60 років саме королева вимовляла урочисту промову. Як з'ясувалося, виснажена хворобою та стресами жінка страшенно боялася з'являтися на публіці в інвалідному візку.

Але напередодні монархиня, пішла на невелику хитрість, прибувши на квіткову виставку в Челсі на шикарному гольф-мобілі вартістю близько 80 тисяч доларів. Таким чином, їй вдалося уникнути скрутної ситуації з ненависним пристосуванням.

Окрилена можливістю знову побачити підданих наживо, королева приїхала на захід з іншим чоловіком, одним із численних родичів.

Видання зазначає, що дивлячись на жінку, що щасливо усміхається, стає очевидним, що списувати її з рахунків поки рано.

Про незвичайну машину королеви повідомляється, що цей гольф-кар здатний проїхати без підзарядки 50 миль. В імпровізованому салоні машини є холодильник, а також пристрій для орієнтації на місцевості — сенсорний картограф. Незважаючи на очевидні незручності королеви, що зіткнулася з неприємними «епізодичними проблемами з пересуванням», прості британці завжди чекають на її появу з величезним нетерпінням.

Нагадаємо, що минулого року в житті Єлизавети II, відомої своєю енергійністю та волелюбністю, сталося страшне нещастя. Чоловік, якому королева подарувала трьох синів та доньку, помер унаслідок тривалої хвороби. До свого століття герцог Единбурзький не дожив лише кілька місяців. Далі нещасна вдова підхопила коронавірус, з наслідками якого веде боротьбу досі. На тлі погіршення стану здоров'я королеви розпочалася підготовка передачі влади спадкоємцям першої черги. Сьогодні головним претендентом на трон є старший син Єлизавети II Чарльз та його дружина Камілла, яку Єлизавета воліє нагородити королевським титулом.

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