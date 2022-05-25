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«Ми бігли дорогою, а за спинами лунали вибухи»: Ксенія Мішина розповіла, як у перший день війни рятувала сина

13:14 25 травня 2022
Ксенія Мішина

Акторка, перша героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка поїхала до Бельгії, розповіла, як в перший день війни рятувала сина. 24 лютого вночі вона опинилася в аеропорту в Борисполі. Зірка не вірила чуткам у можливість російського вторгнення. Вона планувала відпочити у Дубаї перед роботою у новому проекті. Очікуючи на свій рейс, Мішина почула перші вибухи. Але прийняла їх за навчання і спокійно чекала далі.

«Наш рейс не скасували, сказали чекати, тому всі люди сиділи, чекали. Через деякий час я почула вибух десь здалеку. Що я можу подумати? Можливо, якісь навчання. Ще через деякий час я почула знову вибух. Вибухи стали частішими, вибігли працівники аеропорту та сказали, що термінова евакуація. Всі люди просто кинулися до дверей. Я завмерла, у мене такий жах був, невже це сталося. Ми побігли до виходу і просто бігли дорогою. Це був неймовірний холод, було дуже страшно, машини не зупинялися. Усі просто бігли дорогою, не розуміли, що трапилося, вибухи лунали ззаду», — розповіла Мішина в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube.

З аеропорту вона повернулася до Києва, намагалася заспокоїти 10-річного сина. З новин Ксенія дізналася, що почалася війна і в той же час виїхала до Буковеля. Деякий час була там, а потім вирушила до Бельгії. Там у неї заздалегідь були заплановані зйомки в міжнародному проекті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багато знаменитостей повертаються в Україну. Танцівниця Ілона Гвоздьова вперше за три місяці побачилася із чоловіком.

Дружина Віктора Павліка показала зворушливе відео зустрічі співака із сином після двомісячної розлуки.

Фото instagram.com/misha.k.ua

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