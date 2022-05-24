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Два місяці розлуки: дружина Віктора Павлика показала його зворушливу зустріч із сином

21:14 24 травня 2022
Віктор Павлік із сином

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка виїхала з маленьким сином Мишком до Ізраїлю, за два місяці зустрілася з чоловіком. Весь цей час співак залишався в Україні. Довгоочікувана зустріч відбулася на території Німеччини. Віктор отримав дозвіл на виїзд з України, оскільки у нього заплановані виступи в рамках благодійного концерту у Берліні.

«2 місяці розлуки та наша сім'я знову разом. Назавжди», — підписала відео зворушливої зустрічі батька із сином.

Репяхова зазначила, що Мишко дуже щасливий. А Віктор не перестає дивуватися, як виріс малюк за ці два місяці.
Вона також поділилася, що дорога видалася відносно спокійною, але не обійшлося без дрібних неприємностей.

«Переліт був відносно спокійним. Але на паспортному контролі в Німеччині з нами хлопець спілкувався не дуже добре. Нам реально „везе“ з мамою на таких. У подробиці вдаватися не буду. Але він не вірив, що ми повертаємось до України у війну. Думав, що приїхали жити до Німеччини з Ізраїлю», — розповіла Катерина.

Нагадаємо, на шляху до Ізраїлю в аеропорту в Стамбулі Репяхову з дитиною відмовлялися пропускати в літак. Після гучного скандалу їм удалося полетіти. В Ізраїлі Катерина із сином гостювала у своєї сестри.

Раніше Юрій Ткач показав зворушливу зустріч із дружиною та донькою. Вони не бачилися майже два місяці.

Також танцівниця Ілона Гвоздьова з дітьми повернулася додому з Італії та вперше майже за три місяці війни побачила чоловіка.

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