Зеленський виступив на «Українському сніданку» у Давосі та назвав умови завершення війни

Завершення війни Росії проти України залежить від бажання сторін зробити цей крок, а також від фінансової міцності нашої країни та відсутності у західних країн страху вступати в конфлікт з рф.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками «Українського сніданку» у Давосі.

«Щодо того, коли ця війна може закінчитися, я думаю, це залежить від деяких речей. Насамперед, від бажання різних сторін, бажання об'єднаного Заходу з приводу міцності та озброєння, фінансової міцності України, бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з рф, воювати у цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми», — заявив він.

За словами президента, завершення війни також залежить від бажання росії, оскільки війна закінчиться у будь-якому випадку.

«Ми розуміємо, що є військова частина війни і після неї в будь-якому разі буде мирний процес і стіл переговорів і буде точно мир. Питання з ким Україна домовлятиметься, з яким президентом росії. Це теж залежить від бажання чинного президента росії», — наголосив Зеленський.

На його думку, путін не усвідомлює те, що відбувається.

«Він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не піде на поступки. Ми боремося на своїй землі і не проти когось, а за себе і за свою свободу, майбутнє. Він має жити в реальності. Говорити сьогодні можна тільки з президентом росії, немає жодного сенсу розмовляти з посередниками», — додав Зеленський.

Президент підкреслив, що коли володимир путін буде готовий вийти в реальність, він точно зрозуміє, що треба закінчувати війну, розпочату ним.

«І тоді можна буде спробувати йти дипломатичними цілями, якщо буде не пізно. Саме з цією чинною владою. А пізно це чи ні, залежить від багатьох речей», — резюмував він.

Також глава Української держави констатував, що наша країна не бачить єдності країн Заходу щодо підтримки України у війні, яку проти неї розв'язала росія. Ні в питаннях санкцій, ні у постачанні відповідної зброї.

«Заходу треба бути єдиним… І їм потрібно знати, що Україна є частиною їхнього світу, що вони об'єдналися не просто з Україною, а навколо такої ж держави, яка є рівноправною з ними, а поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ні коли Україну не брали до НАТО, потім ми боролися із питанням закриття неба і хтось це забув, а ми не забули. З неба прилітає щодня. Тут є впевненість у собі у Заходу? Немає жодної впевненості», — зазначив Зеленський.

Глава Української держави наголосив, що такої єдності немає і щодо надання зброї та запровадження санкцій проти росії.

«Якщо ми говоримо про єдність, то маємо говорити про єдність у всьому, надання зброї, надання права на вступ до ЄС. Що ми зараз бачимо? Хіба є єдність у ЄС… Ми дійшли до шостого пакету санкцій, що передбачає повне ембарго на російську нафту, єдності у прийнятті рішення немає. Угорщину щось не влаштовує. У нас люди вмирають, а вони говорять про нафту. Фінляндія та Швеція вирішили вступити до НАТО, знову ми бачимо, що комусь не підходить», — заявив Зеленський .

Нагадаємо, раніше президент різко відреагував на заяву про те, що російські війська нібито спеціально «сповільнюють» темпи наступу, назвавши його брехнею, яку російська сторона придумала, щоб пояснити, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні.

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