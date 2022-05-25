Найкращий бомбардир УПЛ продовжить кар'єру в італійській серії А

24-річний форвард «Дніпра-1» та збірної України Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром достроково завершеного чемпіонату країни, продовжить кар'єру в Італії.

Як повідомляє портал AreaNapoli.it, наш співвітчизник погодив умови особистого контракту з «Торіно», який виступає у вищому дивізіоні країни на Апенінському півострові — серії А. За підсумками сезону, що завершився, туринські «бики», як називають новий клуб українця, посів 10-е місце, а найкращий бомбардир команди Андреа Белотті забив 8 м'ячів у чемпіонаті

Додамо, що Довбик є вихованцем черкаського футболу, розпочинав професійну кар'єру в рідному «Черкаському Дніпрі». За «Дніпро-1» виступав із 2020 року, цього сезону забив 14 м'ячів (3 з пенальті) за 17 проведених матчів, випередивши найближчого переслідувача, динамівця Віктора Циганкова, на три голи.

Примітно, що черкащанин стане вже третім українцем у серії А — за «Аталанту» виступає Руслан Малиновський, а кольори «Спеції» на правах оренди захищав минулого сезону Віктор Коваленко, контракт якого також належить «бергамаскі».

Після зупинки чемпіонату України через війну нападник приєднався до київського «Динамо», яке проводило благодійні матчі в містах Європи, після чого вирушив до розташування збірної України, яка готується до матчів плей-оф відбору на ЧС-2022 та Ліги націй. У складі «жовто-синіх» Довбик провів 6 матчів, забив 2 м'ячі, був учасником Євро-2020, ставши чвертьфіналістом континентального турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продав провідного форварда Фернандо 15-разовому чемпіону Австрії «Зальцбургу».

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