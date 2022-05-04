У середу, 4 травня, київське «Динамо», яке впустило перемогу над загребськими одноклубниками (2:2), проведе шостий поєдинок у рамках європейського благодійного турне Match for Peace! Stop the War! («Матч за мир! Зупинимо війну!»). На стадіоні «Санкт-Якоб Парк», здатному вмістити 38,5 тисячі глядачів, підопічні Мірчі Луческу зустрінуться із 20-разовим чемпіоном Швейцарії — «Базелем».

Щоправда, цього сезону «червоно-сині» вже втратили всі шанси на золоті нагороди й за чотири тури до фінішу ведуть боротьбу з «Янг Бойз» за другий рядок у національному чемпіонаті. Щодо динамівців, то за час свого благодійного турне, а це вже п'ять матчів, підопічні Мірчі Луческу поки що жодного разу не програли, тричі перемігши та двічі зігравши внічию.

Але найголовніше — завдяки цим матчам «Динамо» вдалося зібрати 22 мільйони гривень, які підуть на потреби української армії та біженців, що постраждали від війни в нашій країні.

Додамо, що Базель — знакове місто для «біло-синіх». Саме тут, на старому ще «Санкт-Якоб Штадіон», кияни у травні 1975-го обіграли угорський «Ференцварош» (3:0) та вперше в історії здобули Кубок володарів кубків.

У прямій трансляції матч «Базель» — «Динамо», починаючи з 20:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Зазначимо, що після цього поєдинку ціла група динамівців (воротар Георгій Бущан, захисники Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, півзахисники Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, нападники Денис Гармаш та Артем Бєсєдін) вирушать до розташування національної збірної, яка розпочала підготовку до матчів плей-оф на ЧС-2022 та Ліги націй.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» завершив благодійне турне результативною нічиєю з «Хайдуком» — 3:3.

Фото ФК «Динамо»

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