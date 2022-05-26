«Світ виявився не готовим до сміливості українців»: Зеленський різко розкритикував «великих геополітиків», які пропонують Україні пожертвувати своїми територіями

Президент України Володимир Зеленський у черговому зверненні розповів про спілкування з учасниками Українського сніданку, який відбувся в рамках Давоського форуму.

Він, зокрема, наголосив, що незважаючи на все, що наразі робить росія в Україні, знищуючи українців та завдаючи ракетних ударів по нашій території, знаходяться люди, які заклікають «врахувати інтереси» країни-агресора: «Світ виявився не готовим до української сміливості. До сміливості всіх наших людей, які не поступаються росії та продовжують захищати нашу державу».

Він, зорема, згадав про заяви колишнього держсекретаря США — 98-річного Генрі Кіссенджера, який застеріг Захід щодо завдання поразки рф та заявив, що Україна має почати переговори з росією. Мовляв, лінією розмежування має бути повернення до попередьного статус-кво, а ведення бойових дій за ціми межами стосуватиметься не свободи України, а війни проти росії.

«В Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що у пана Кіссинджера на календарі не 2022 рік, а 1938-й, і він думав, що говорить з аудиторією не у Давосі, а в тодішньому Мюнхені. До речі, в реальному 1938 році, коли родина пана Кіссинджера рятувалася з нацистської Німеччини, йому було 15 років, і він все чудово розумів. І від нього тоді не чули, що треба нібито адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них чи боротися з ними», — відзначив Зеленський та додав, що у деяких західних ЗМІ з'являються матеріали, в яких зазначається, що нібито Україна повинна прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир: «Можливо, у New York Times у 1938 році теж писали щось подібне. Але зараз, нагадую, все ж 2022 рік».

Володими Зеленський розповів про свої контакти з іноземними партнерами, зокрема, з канцлером Австрії Негаммером. Австрія візьме на лікування важкопоранених українських військових. З президентом Ліберії обговорювалося питання протидії продовольчій кризі, яку спровокувала російська федерація.

«Російська влада ухвалила показове рішення — вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання. Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога! Без винятків, без обмежень. Достатня, щоб перемогти. Ось про що говорять ті, хто справді цінує людей. І я вдячний усім, хто говорив про це зокрема і в Давосі. Хто говорить про це на сторінках ЗМІ й у столицях провідних держав», — наголосив Зеленський.

Також президент розповів, що підписав указ про нагородження наших героїв: 144 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 17 — посмертно.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ напередодні зазначали, що наразі ворог зосереджений на встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

Фото Офісу президента

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