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Трофей «Євробачення» та рожева панама соліста Kalush Orchestra виставлені на аукціон

15:58 25 травня 2022
Kalush Orchestra

Переможці «Євробачення» гурт Kalush Orchestra, як і обіцяв, виставив трофей конкурсу — Кришталевий мікрофон на аукціон. Ще одним лотом стала рожева панама соліста гурту Олега Псюка. Аукціон проведуть спільно з Фондом Сергія Притули, який активно збирає кошти та закуповує для ЗСУ амуніцію, автомобілі та безпілотники.

Про акцію Притула та Псюк розповіли, опублікувавши відео в Інстаграм.

«Вперше в історії @eurovision переможці @kalus.h.official продають свій трофей на допомогу українській армії! Ви можете змусити їхній символ перемоги працювати на ще одну велику перемогу для України! Зробіть вступну пожертву у розмірі 5 € (або 200 грн) на банківську рахунок у біо. Чим більше ви пожертвуєте, тим більше шансів виграти у вас буде. Після закінчення розіграшу партнери @monobank.ua за допомогою рандомайзера виберуть переможця з усіх, хто пожертвував», — розповів Псюк.

Скляний мікрофон дістанеться тому, хто пожертвує найбільше у криптовалюті або традиційній валюті. Акція завершиться 28 травня о 19.00.

«Кожен євро, який ви пожертвуєте, допоможе врятувати життя українських солдатів!» — каже Олег Псюк.

Тим часом рожева панама стає популярною не лише в Україні. А пісня Stefania звучить на всіх музичних платформах. Її зворушливо переспівав зірка соцмереж, трирічний Лео з Ірпеня.

Нагадаємо, що група Kalush Orchestra з піснею Stefania перемогла на «Євробаченні-2022», набравши рекордний 631 бал. Це третя перемога України в міжнародному пісенному конкурсі. Згідно з правилами, наступний конкурс має відбутися в нашій країні.

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