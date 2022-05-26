У Сеймі Литви висунули пропозиції щодо розблокування портів України

НАТО або Рада Безпеки ООН повинні надати необхідні військово-повітряні, сухопутні та військово-морські сили для організації безпечних гуманітарних коридорів для постачання зерна з портів України. Іншим дієвим способом є постачання Україні необхідного озброєння для нейтралізації російського флоту в Чорному морі. Про це заявив віцеспікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас.

«Деблокада українських портів — завдання не лише самої України, а й пряма відповідальність усього світу. Перевезення необхідних 20 мільйонів тонн зерна теоретично можливе трьома шляхами: через Польщу та порти Балтійського моря, через Білорусь та порти Балтійського моря або шляхом деблокади портів Чорного моря. Через Польщу можна перевозити лише близько 1,5 мільйона тонн на рік через обмеження залізничної інфраструктури. Теоретично через Клайпедський порт можна було б перевезти близько 8 млн тонн зерна, але логістика через Білорусь може бути політично складною. Таким чином, єдине рішення необхідного обсягу — розблокувати морський шлях з України», — заявив політик.

«Розблокувати порти можна лише шляхом нейтралізації російських військових кораблів, що діють там. Є лише два способи зробити це. Або НАТО або Рада Безпеки ООН повинні надати відповідні військово-повітряні, сухопутні та військово-морські сили, необхідні для забезпечення безпеки гуманітарних коридорів для вивезення зерна, або українці повинні бути оперативно забезпечені адекватним озброєнням для нейтралізації російського флоту в Азовському та Чорному морях», — вважає Паулюс Саударгас.

«Попри загрозу ескалації, теоретично можливий такий гуманітарний коридор — морський коридор з України до Румунії та Туреччини. Проте необхідно враховувати як загрози нападу Росії, так і мінну загрозу. Тому потрібен конвой кораблів — кораблів, які б не тільки захищали суховантаж від нападу, а й спеціальних саперних кораблів, які б розчищали шлях від мін. З цієї причини слід сформувати коаліцію держав під прапором ООН і супроводжувати вантажні судна з таких гуманітарних коридорів, що охороняються військовими кораблями», — підсумував віцеспікер Сейму Литви.

Раніше із заявами про необхідність вжити заходів міжнародною спільнотою для деблокади українських портів виступила низка світових політиків у США та Європі, а також депутати Європарламенту.

Держсекретар Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї у війні з Україною. За його словами, РФ тримає в заручниках постачання не лише в Україну, а й до багатьох країн світу. Блінкен закликав країну-агресора припинити блокаду українських портів, що унеможливило звичайні маршрути експорту.

Депутат Великих національних зборів Туреччини від Демократичної народної партії Рідван Туран заявив, що блокада українських портів є неприпустимою і має бути знята. Така блокада з боку РФ вже призвела до зростання цін та ускладнення забезпечення продовольством Туреччини, і призведе до серйозної продовольчої кризи у різних країнах світу.

Парламентська група ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі заявила, що засуджує блокаду українських портів з боку РФ, яка є трагедією для всього світу. Німецькі депутати закликають НАТО, ЄС та уряд Німеччини посилити тиск на логістичні можливості РФ для розблокування українських портів.

Член Сенату Франції, представник групи «Зелених» Мелані Фогель заявила про підтримку вимог на адресу Росії щодо розблокування українських морських портів.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Данії (Фолькетингу) Бертель Гордер, відповідаючи на питання про необхідність введення кораблів НАТО в акваторію Чорного моря для забезпечення безпечного судноплавства, заявив, що сподівається, що це можливо, але наголосив, що побоюється, що такий крок залежить від мирних домовленостей.

Екскомандувач Сил Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас заявив, що дієвим кроком може стати введення кораблів НАТО в акваторію Чорного моря для розблокування морських портів України та забезпечення безпечного торговельного судноплавства, оскільки Росія не посміє атакувати кораблі Північноатлантичного альянсу.

Своєю чергою також депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що проблема блокади українських портів є проблемою міжнародного рівня та потребує міжнародного втручання для її вирішення. За його словами, Організація Об'єднаних Націй має надати план вирішення проблеми, наприклад, запровадити судна під егідою ООН до акваторії Чорного та Азовського морів та забезпечити безпечний морський конвой для транспортування українського зерна та агропродукції до третіх країн.

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