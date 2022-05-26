«Тимчасовий прихисток надається до березня 2023 року»: що потрібно знати українським біженцям, які їдуть до Словаччини

За даними словацької поліції, з моменту початку війни в Україні словацький кордон перетнули близько 300 тисяч біженців. Деякі з них їдуть далі в країни ЄС, але багато хто залишається в Словаччині та будує своє життя там. Що очікує українців в країні-сусідці і що необхідно знати переселенцям, розповів адвокат Юрій Мельник.

«В разі наявності закордонного біометричного паспорта в Словаччині можна перебувати без віз і реєстрації (проте без права роботи та медичного страхування) протягом 90 днів. На цей час в’їзд можливий також для осіб, які не мають чинного проїзного документа (біометричного паспорта). Особам без дійсного паспорта рекомендовано мати при собі інші документи (наприклад, посвідчення особи, водійські права, посвідку на проживання в Україні, свідоцтва про народження дітей тощо). У разі перетину кордону дитини без супроводу компетентний орган у співпраці з поліцією координує розміщення дитини в обраному закладі. Заявка на тимчасовий прихисток подається самостійно: відразу на кордоні, у великих центрах в Humenné (Chemlonská 7), Michalovce (Športová 31), Bratislava (Bottova 7) та Nitra (Akademcká 4), які відкриті нон-стоп. Заявників на тимчасовий прихисток транспортують з прикордонних переходів до центрів у Humenné чи Michalovce, де вони оформляють усі документи в одному місці. Із цих центрів буде також забезпечено проїзд до основних місць проживання. Можна просити тимчасовий прихисток у будь-якому найближчому до вас відділку поліції у справах іноземців. Якщо особу буде одразу підтверджено через паспорт або ID-картку, тимчасовий прихисток буде надано відразу після реєстрації. Якщо документів немає, заява на тимчасовий прихисток буде розглянута в короткий термін — приблизно 30 днів. Тимчасовий прихисток надається до березня 2023 року. Його продовження чи скорочення буде вирішуватися Радою Європейського Союзу з урахуванням подій в Україні. Права після отримання тимчасового прихистку — доступ до роботи без отримання додаткових дозволів, здобуття освіти (неповнолітні діти підлягають обов’язковому відвідуванню школи), медична допомога, доступ до житла, матеріальна допомога та пов’язані з нею доплати. Окрім тимчасового захисту, українці можуть отримати статус біженця (форма постійного проживання на невизначений термін), статус особи, що потребує додаткового захисту (якщо особа не може отримати статус біженця)».

За словами адвоката, у разі отримання тимчасового прихистку або статусу біженця у Словаччині особи матимуть право на невідкладну медичну допомогу (в обґрунтованих випадках також у ширшому обсязі).

«Страхову компанію необхідно відвідати, якщо особа у статусі тимчасового прихистку працевлаштована (з узгодженим доходом, не меншим за мінімальну місячну заробітну плату, яка на 2022 рік становить 646 євро).

Особи, що перебувають у Словаччині, мають право на безоплатне щеплення від коронавірусу. Зареєструватися можна через портал. У Словаччині дітей 5−17 років вакцинують Pfizer. У стаціонарах безперебійно працює невідкладний/центральний прийом, де є хірургічна та травматологічна поліклініка. Порядок прийому пацієнтів визначається тяжкістю випадку. Люди, які подають заяву на статус біженця, розміщуються у відділенні міграційної служби в Гуменному. Особи, які подають заяву на тимчасовий прихисток, мають можливість під час процедури надання тимчасового притулку перебувати в приміщенні міграційної служби в Гуменному.

Наразі для громадян України, які в’їхали на територію Словаччини, готується житло для перебування в державних та самоврядних установах у декількох населених пунктах Словаччини".

Українці, які пред'являть в Управлінні праці, соціальних справ та сім'ї картку іноземця, яка підтверджує надання тимчасового прихистку, або документ, що підтверджуватиме процедуру отримання статусу біженця, мають право на отримання матеріальної допомоги.

«Особи, які отримали статус біженця або статус особи з додатковим захистом, мають право на основні пільги та допомоги в тому ж обсязі та на тих же умовах, що й громадяни Словаччини. Разом з тим для них не передбачена можливість отримання допомоги на житло. Після отримання тимчасового прихистку особа має право на державну допомогу в розмірі від 68 (для однієї людини) до 241 (для сім’ї з 4-ма і більше дітьми) євро.

Заявку необхідно подавати в Міністерстві праці, соціальних питань та сім’ї (úrad práce sociálnych vecí a rodiny) за місцем реєстрації. Діти громадян України, які приїхали до Словаччини в результаті конфлікту і звернулися за тимчасовим притулком або притулком, мають право на безкоштовну освіту у Словаччині. Це стосується дитячих садків, початкових та середніх шкіл.

Обов’язкове відвідування школи у Словаччині — до 16 років. Якщо особа отримала тимчасовий притулок, вона може одразу влаштуватися на роботу без будь-яких додаткових дозволів. Працевлаштування може бути у формі трудових відносин (тобто за трудовим договором) або у формі договорів про роботу, що виконується поза трудовими відносинами. Якщо особа подає заяву про отримання статусу біженця або статусу особи з додатковим захистом протягом 6 місяців, вона не може працевлаштовуватись, поки триває розгляд її заяви про надання статусу біженця. Пропозиція вакансій українською мовою доступна безпосередньо на сайті служби зайнятості".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Європі для українських біженців скасовують безкоштовний проїзд у транспорті.

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