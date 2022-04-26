Компенсація за зруйноване житло: як рахуватимуть вартість «квадрату» і чи можна буде обирати місце проживання

У проекті закону, яким хочуть визначити суми та порядок компенсацій за зруйноване під час війни житло українців, зокрема, наголошується, що максимальна сума не перевищуватиме вартість 150 м² за один об'єкт нерухомості, і що вартість 1 м² площі рахуватиметься за методикою, яку розробить Кабінет міністрів

За словами голови партії «СН» Олени Шуляк, компенсація за пошкоджену квартиру або будинок не може бути більшою за компенсацію за знищене житло.

У законопроекті також передбачили, що власники зруйнованого житла матимуть змогу самостійно обрати, де отримати нове житло. Проте населений пункт, де раніше проживала людина, і той, де хоче отримати нове житло, повинні бути пропорційними за певними характеристиками. Зокрема — за кількістю населення.

«Вартість квадратних метрів у мегаполісі та невеликому місті суттєво відрізняються. Тому щоб держава могла компенсувати вам втрачене житло, потрібно вибрати населений пункт, схожий на той, де ви жили раніше. Якщо ж людина з невеликого містечка все ж таки захоче жити, наприклад, у Києві, то ми передбачили механізм доплати за житло. Але ми маємо віру, що люди, в основному, повертатимуться у свої будинки», — зазначила вона.

Джерела фінансування цієї програми — фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури України, міжнародна технічна та поворотна або безповоротна фінансова допомога, інші джерела, які не заборонені законодавством України.

Раніше повідомлялося, що у компенсаційних виплатах можуть відмовити тим, хто перебуває під економічними санкціями,

громадянам росії, фірмам з власниками під санкціями, компаніям, які не розкрили своїх бенефіціарів або такі власники перебувають в росії або білорусі.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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