Нелюди путіна вдарили ракетами по Дніпру: у місті руйнування, під завалами шукають тих, хто вижив (відео)

Вранці в п'ятницю, 27 травня, російські окупанти поряд з активізацією атак на Донбасі вдарили трьома ракетами по Дніпру. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Тривожна ніч та неспокійний ранок. Є кілька „прильотів“. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали та шукають людей», — написав він.

Перший "приліт", за інформацією місцевих Tegelgram-каналів, стався близько 4:17.

У свою чергу голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук додав, що «прильоти» були і в Дніпровському районі області.

Нагадаємо, що 18 травня у Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали по Дніпру ракетних ударів. Одну з ракет було збито системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга потрапила до об'єкту транспортної інфраструктури. Повідомлялося про трьох постраждалих. За тиждень, 25 травня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Три ракети прилетіло до Кривого Рогу. Серйозні руйнування зазнало промислове підприємство.

6477

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter