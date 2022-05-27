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Події

Нелюди путіна вдарили ракетами по Дніпру: у місті руйнування, під завалами шукають тих, хто вижив (відео)

9:05 27 травня 2022
Нелюди путіна вдарили ракетами по Дніпру: у місті руйнування, під завалами шукають людей (відео)

Вранці в п'ятницю, 27 травня, російські окупанти поряд з активізацією атак на Донбасі вдарили трьома ракетами по Дніпру. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Тривожна ніч та неспокійний ранок. Є кілька „прильотів“. Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали та шукають людей», — написав він.

 

Перший "приліт", за інформацією місцевих Tegelgram-каналів, стався близько 4:17.

 

 

У свою чергу голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук додав, що «прильоти» були і в Дніпровському районі області.

 

Нагадаємо, що 18 травня у Дніпрі прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти завдали по Дніпру ракетних ударів. Одну з ракет було збито системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга потрапила до об'єкту транспортної інфраструктури. Повідомлялося про трьох постраждалих. За тиждень, 25 травня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Три ракети прилетіло до Кривого Рогу. Серйозні руйнування зазнало промислове підприємство.

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