Частина пенсіонерів може розраховувати на збільшення виплат кожні 2 роки: у ПФУ пояснили деталі
Частина пенсіонерів — йдеться про тих, хто продовжує працювати після призначення пенсії — кожні два роки отримують право на перерахунок пенсії, внаслідок чого сума виплат зазвичай збільшується.
Справа в тому, що за весь час роботи таких пенсіонерів підприємство чи вони самі сплачують єдиний соціальний внесок, пояснюють у ПФУ.
У відомстві зазначають, що такий перерахунок провадиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня. Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, придбаний у тому числі на лютий поточного року.
А з огляду на те, що страхувальники подавали звіти за I квартал 2022 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючих пенсіонерів проводиться у травні.
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Виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з червня — з доплатою за квітень та травень.
Важливим моментом є те, що перерахунок провадиться з урахуванням лише страхового стажу, придбаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або — у разі доцільності — з урахуванням стажу та заробітної плати, придбаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Зазначимо, що згідно зі статистичним звітом
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