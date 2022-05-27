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Частина пенсіонерів може розраховувати на збільшення виплат кожні 2 роки: у ПФУ пояснили деталі

9:50 27 травня 2022
Пенсіонерка

Частина пенсіонерів — йдеться про тих, хто продовжує працювати після призначення пенсії — кожні два роки отримують право на перерахунок пенсії, внаслідок чого сума виплат зазвичай збільшується.

Справа в тому, що за весь час роботи таких пенсіонерів підприємство чи вони самі сплачують єдиний соціальний внесок, пояснюють у ПФУ.

У відомстві зазначають, що такий перерахунок провадиться за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня. Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, придбаний у тому числі на лютий поточного року.

А з огляду на те, що страхувальники подавали звіти за I квартал 2022 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, перерахунок працюючих пенсіонерів проводиться у травні.

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Виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з червня — з доплатою за квітень та травень.

Важливим моментом є те, що перерахунок провадиться з урахуванням лише страхового стажу, придбаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або — у разі доцільності — з урахуванням стажу та заробітної плати, придбаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Зазначимо, що згідно зі статистичним звітом на 01.04.2022 в Україні налічувалося 10,8 млн. пенсіонерів, з яких 2,7 млн. враховуються як працюючі. Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів — 4532,91 грн, що на 162,46 грн більше від середнього розміру пенсій усіх пенсіонерів (4370,45 грн).

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді роз'яснили нюанси купівлі страхового стажу для пенсії .

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