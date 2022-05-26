35.06 / 36.41 36.93 / 38.58
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Стало відомо, коли зроблять перерахунок працюючим пенсіонерам і коли почнуться виплати

16:07 26 травня 2022
Гривні

Українцям пенсійного віку, які після призначення пенсії офіційно працювали і за яких роботодавець сплачував усі необхідні внески, кожні два роки перераховують пенсії — це відбувається за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня.

Як уточнюють у Пенсійному фонді України, право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, надбаний у тому числі до лютого поточного року. З урахуванням того, що страховики подавали звіти за І квартал 2022 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування до 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться у травні.

«Виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з червня та з доплатою за квітень та травень. Перерахунок робиться з урахуванням лише страхового стажу, надбаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або у разі доцільності — з урахуванням стажу та заробітної плати, надбаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії», — додали у ПФУ.

За статистикою, на 1 квітня цього року в Україні налічується 10,8 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн ​​враховуються як працюючі. Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів — 4532,91 грн, що на 162,46 грн більше від середнього розміру пенсій усіх пенсіонерів (4370,45 грн).

Раніше в Мінсоцполітики повідомляли, що з усіх пенсіонерів, які отримували виплати за місцем проживання, близько 300 тисячам осіб поштовий оператор не має змоги доставити пенсію на окуповані території. Таким людям відкривають рахунки в «Ощадбанку» і на них зараховують пенсійні виплати. Пенсіонери можуть їх отримати, звернувшись до фінансової установи за першої нагоди.

Фото Pixabay

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Ірина Білик

«Це ганьба, він мене підставив!»: Ірина Білик обурилася несподіваним вчинком колишнього чоловіка

Геннадій Красильников

Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.