Стало відомо, коли зроблять перерахунок працюючим пенсіонерам і коли почнуться виплати

Українцям пенсійного віку, які після призначення пенсії офіційно працювали і за яких роботодавець сплачував усі необхідні внески, кожні два роки перераховують пенсії — це відбувається за зверненням пенсіонера або автоматично з 1 квітня.

Як уточнюють у Пенсійному фонді України, право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, надбаний у тому числі до лютого поточного року. З урахуванням того, що страховики подавали звіти за І квартал 2022 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування до 10 травня, перерахунок працюючим пенсіонерам проводиться у травні.

«Виплата перерахованих пенсій буде здійснюватися починаючи з червня та з доплатою за квітень та травень. Перерахунок робиться з урахуванням лише страхового стажу, надбаного після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або у разі доцільності — з урахуванням стажу та заробітної плати, надбаних після призначення (попереднього перерахунку) пенсії», — додали у ПФУ.

За статистикою, на 1 квітня цього року в Україні налічується 10,8 млн пенсіонерів, з яких 2,7 млн ​​враховуються як працюючі. Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів — 4532,91 грн, що на 162,46 грн більше від середнього розміру пенсій усіх пенсіонерів (4370,45 грн).

Раніше в Мінсоцполітики повідомляли, що з усіх пенсіонерів, які отримували виплати за місцем проживання, близько 300 тисячам осіб поштовий оператор не має змоги доставити пенсію на окуповані території. Таким людям відкривають рахунки в «Ощадбанку» і на них зараховують пенсійні виплати. Пенсіонери можуть їх отримати, звернувшись до фінансової установи за першої нагоди.

Фото Pixabay

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