Копія тата: дружина Сергія Притули вперше показала їхню молодшу доньку Стефанію
Дружина телеведучого, громадського діяча та волонтера Сергія Притули, який закуповує амуніцію та техніку для ЗСУ, вперше показала їхню молодшу доньку Стефанію. Сімейними світлинами Катерина поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі на честь першого дня народження дівчинки, який відзначали 25 травня.
«Дорога донечко, Стефанія! Наше безмежне кохання! Відсвяткували 1 рік із твого Дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки — це справжнє щастя! Нехай це буде перше та останнє свято не під мирним небом! І нехай тата у твоєму житті буде більше! Будь нам здорова, наша квіточка! Любимо», — зворушливо привітала доньку Катерина.
У коментарях під фото пишуть, що Стефанія дуже схожа на тата, його копія.
Нагадаємо, Сергій та Катерина також виховують доньку Соломію (2017). У Притули є син Дмитро від першого шлюбу.
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